Путин одобрил инициативу ЕР о защите гарантированного минимального дохода

В России необходимо запретить списание минимального гарантированного дохода за долги. С такой инициативой выступила партия "Единая Россия". Идею уже поддержал президент Владимир Путин. Подробности сообщает портал er.ru. Соответствующий законопроект партия внесла в Госдуму 11 февраля. А 17 февраля состоялась встреча главы государства с лидерами фракций в ГД, где обсудили и этот вопрос.

"Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга", – рассказал Владимиру Путину глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Президент отметил, что по этой теме действительно надо посмотреть очень внимательно. И довести ее до конца. Глава государства поддержал и другие предложения партии, которые ЕР намерена закрепить в законе "О занятости".

Так, партия считает необходимым перевести полномочия центров занятости на федеральный уровень. Это позволит унифицировать качество услуг по всей стране. А также укрепить взаимодействие между регионами, чтобы люди видели, что их профессия может быть востребована и в соседнем регионе.

По словам Сергея Неверова, единая работа службы занятости поможет развивать внутреннюю миграцию в противовес внешней.

"Центры занятости должны заработать по-новому, и из "бирж труда", куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости", – пояснил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме.

Также партия настаивает на расширении функционала платформы "Работа в России". Нужно сделать так, чтобы человек собирал для службы занятости как можно меньше документов.

Немаловажная тема – индексация пенсий работающим пенсионерам. Правительство уже готовит свои предложения. К работе подключились и депутаты-единороссы. Ранее партия внесла поправки для индексации пенсии опекунов.

"Давайте совместно с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую", – сказал Владимир Путин.

По мнению заместителя председателя комитета Барнаульской городской Думы по бюджету, налогам и финансам, члена фракции "Единая Россия" Юрия Ряполова, улучшение ситуации на рынке труда будет мотивировать работодателей на привлечение безработных.

"Наши предприниматели сами предлагают новые формы сотрудничества со службой занятости. Так, например, одна из фабрик Барнаула готова выплачивать пособия безработным через предприятие, а не напрямую. Все желающие работать, но не имеющие необходимой квалификации, могли бы ее приобрести прямо на производстве. Человек обучается, получает пособие от службы занятости и доплату за работу, а после обучения остается на предприятии", – отметил депутат.

Пока же получатели пособий, не имеющие квалификации, предпочитают сидеть дома. Эта система будет способствовать выводу из тени предпринимателей, которые потеряли свой доход, будучи самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.