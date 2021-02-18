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Алтайская лыжница готовится к Чемпионату мира

, ИА "Амител"
Соревнования пройдут в Германии
Яна Кирпиченко / Фото: instagram.com/yana_kirpichenko

Яна Кирпиченко / Фото: instagram.com/yana_kirpichenko

Алтайская спортсменка выступит на Чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования сильнейших атлетов планеты по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью состоятся с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Барнаульская лыжница Яна Кирпиченко попала в состав женской сборной России по лыжным гонкам. Всего в составе национальной команды 24 спортсмена – 12 мужчин и 12 женщин, сообщают в федерации лыжных гонок России.

В конце января стало известно, что Кирпиченко сменила тренера. Ранее спортсменка в сборной России тренировалась в группе Маркуса Крамера, но, по ее словам, не заметила прогресса. После консультаций со специалистами Кирпиченко решила работать в группе Юрия Бородавко.

  

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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