В Кремле назвали дату встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Встреча будет действительно на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, [Лукашенко] наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское собрание", – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что едет в Россию не для того, чтобы просить денег, а для того, чтобы поговорить с Путиным.