Свыше 1100 инвалидов трудоустроили в Алтайском крае за год

В Алтайском крае в 2020 году помогли найти работу 1123 гражданам с инвалидностью. Всего за помощью обратились 2558 человек, пишет официальный сайт региона.

"Для граждан с инвалидностью подобрали варианты постоянной и временной занятости с учетом состояния здоровья. Большинство (80%) нашли работу в сферах государственного и муниципального управления, социального обеспечения, образования, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, здравоохранения, социальных услуг, торговли", – говорится в сообщении.

В краевом правительстве отметили, что жители региона с инвалидностью активно пользуются государственными услугами, повышающими их конкурентоспособность.