Стало известно, где похоронят актера Андрея Мягкова

Прощание с актером Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

"Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, после нее – отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке", – цитирует ТАСС пресс-службу театра.

Напомним, что СМИ сообщили о смерти известного советского и российского актера Андрея Мягкова 18 февраля. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность, но официального подтверждения пока нет. Андрею Васильевичу было 82 года.