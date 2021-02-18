Водитель начал отмечать. В Борзовой Заимке перевернулся автомобиль

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" рассказали о том, что в Борзовой Заимке перевернулся автомобиль. Водитель остался жив.

Автор поста отмечает, что мужчина, который был за рулем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за аварии проезд по улице оказался полностью перекрыт.

На месте работали представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал в ДТП на 515-м километре Чуйского тракта. По предварительной информации правоохранителей, 29-летний водитель Nissan Cefiro Еxcimo не справился с управлением, допустив съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на забор дома в селе Черга.