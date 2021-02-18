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Новости

Такой день. Первая клятва педагога и приговор по делу о взятках в онкодиспансере

, ИА "Амител"
Главные новости за 18 февраля
Фото: pixabya.com

Фото: pixabya.com

За сутки в Алтайском крае подтвердили еще 155 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 42 104 человек. Выздоровели 37 685 человек (+152 за сутки).

Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором он произносит клятву педагога. Министр отметил, что никто не будет обязывать учителей давать ее.

Центральный суд Барнаула 18 февраля вынес приговор по громкому делу о взятках в Алтайском онкодиспансере. Три бывших высокопоставленных сотрудницы медучреждения – Ольга Невара, Регина Муль и Жанна Чичканова – признаны виновными в получении денег от поставщиков медицинских изделий.

Алтайский край оказался на третьем месте в России по числу детей с психическими отклонениями. Кроме того, регион занял второе место по количеству выявленных душевнобольных детей в 2019 году, уступив только Тверской области. 

Администрация Бийска подала апелляцию на решение Арбитражного суда Алтайского края, который признал законным требование МЧС вырубить лес вблизи жилых массивов. Спасатели настаивают на том, что ради безопасности необходимо сделать разрывы между лесополосой и домами.

Ведущие архитекторы Барнаула обсудили проект нового корпуса Алтайского государственного университета, который в ближайшие годы может появиться на площади Сахарова. Круглый стол состоялся 17 февраля на базе университета. 

Отделение ПФР по Алтайскому краю ждет реорганизация. Как сообщил на встрече с журналистами управляющий региональным отделением Борис Трофимов, процесс реорганизации будет представлять собой "централизацию": все подразделения объединят в одно юридическое лицо, некоторые межрайонные управления упразднят.

Алтайская сеть супермаркетов "Мария-Ра" вошла в число лучших работодателей России, по мнению экспертов сервиса для поиска работы HeadHunter. Фирма заняла 66-е место в категории крупнейших компаний.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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