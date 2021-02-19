"Динамо-Алтай" одержало вторую победу над "Кристаллом"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" на своей площадке вновь выиграли у саратовского "Кристалла". Второй поединок четырехматчевой домашней серии в рамках первенства ВХЛ состоялся 18 февраля в "Титов-Арене" и завершился победой барнаульцев со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе алтайской команды отметились Евгений Пьянов, Степан Жданов, Максим Блинов и Евгений Филин.

Напомним, в стартовой игре серии, 17 февраля, барнаульцы также праздновали победу с результатом 4:0. Команда Александра Усачёва по-прежнему на втором месте турнирной таблицы. В субботу и воскресенье, 20 и 21 февраля, "Динамо-Алтай" и "Кристалл" еще дважды сыграют в Барнауле.