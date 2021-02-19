Владелец "России" в Барнауле рассказал, почему продает здание

Предприниматель Борис Князев пояснил, что причина продажи здания ТЦ "Россия" кроется не в самом строении, которое внесено в реестр памятников архитектуры, а в желании сменить сферу деятельности. Об этом бизнесмен рассказал "Толку".

"Хочу оставить только несколько бизнесов: "Русь" и Академию. Остальное продать и сконцентрироваться на консалтинге. Я планирую приобрести офис с учебным классом в одной из башен "Москва-Сити", – уточнил Князев. – Еще я сейчас пишу книгу, работаю над видеокурсами, на все это нужны финансы. Мне нравится работать с бизнесменами, чтобы они научились применять современные инструменты управления бизнесом".

Вместе с тем у Князева возникли вопросы по поводу архитектурной ценности "России".

"Единственное, меня мучил и мучает вопрос: "Россия" – тоже памятник архитектуры, но какая там архитектурная ценность? Советский модернизм? Но я вынужден постоянно красить его в этот страшный бордовый цвет", – посетовал предприниматель.

По его словам, к зданию проявляла интерес и известная компания Radisson, которая хотела построить в Барнауле пятизвездочный отель, но власти не одобрили идею возводить многоэтажное здание на месте "России".

Напомним, ТЦ "Россия" продают за 99 млн рублей. Здание занесено в реестр памятников архитектуры регионального значения: оно построено в 1958 году и более 20 лет в нем располагался кинотеатр "Россия".