По работе в ОАЭ. Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей в деловую поездку

Эксперты центра "Мой бизнес" убеждены, что деловой визит – один из самых эффективных инструментов выхода российских компаний на международный рынок. В рамках оказания государственной поддержки потенциальным предприятиям-экспортерам центр "Мой бизнес" организует бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты.

Мероприятие пройдет с 9 по 12 марта 2021 года, место посещения – г. Дубай.

Бизнес-миссия открытая и подать заявку на участие может компания любого профиля деятельности. Специалисты Центра поддержки экспорта с Торговым представительством России в ОАЭ, ассоциациями предпринимателей ОАЭ подберут потенциальных партнеров, которые готовы проработать предложения российской стороны, провести переговоры, пригласить на свои предприятия. Участников ждет насыщенная деловая программа и множество встреч не только с представителями государства, но и с коллегами-предпринимателями, визиты на предприятия ОАЭ.

Расходы по организации деловой программы Центр берет на себя. Визовый сбор, транспортные и командировочные расходы оплачиваются компаниями самостоятельно.

Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно на мойбизнес22.рф, а уточнить все интересующие вопросы – через специалистов Центра поддержки экспорта по телефону горячей линии.

Напомним также, что с 23 по 25 марта 2021 года планируется открытая бизнес-миссия в Турецкую Республику, место посещения – г. Стамбул. Прием заявок уже открыт.

Алтайский фонд МСП

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