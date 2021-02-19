Рабочие начали застилать кровлю барнаульской пятиэтажки после обрушения

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Аварийно-восстановительные работы на крыше дома № 19 на улице Тимуровской продолжаются. Рабочие подрядчика СК "Сибирь" завершили возведение стропильной конструкции и приступили к монтажу кровли.

Как пишет пресс-центр администрации Барнаула, работы на объекте организованы в ежедневном режиме.

Напомним, 6 февраля в пятиэтажном здании обвалилась крыша. В результате происшествия прорвало трубу отопления, горячая вода затопила третий, четвертый и пятый этажи. Площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров.

Причиной инцидента послужила неочищенная вовремя кровля. Сугробы должна была ликвидировать управляющая компания дома – ООО "УК "ЖЭУ-6 Октябрьского", однако она включилась в работу только после происшествия. Фирма почистила уцелевшую часть крыши и собрала обломки.

Позднее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитету ЖКХ незамедлительно начать восстановление крыши. Предварительная стоимость работ – около 770 тысяч рублей. У управляющей компании, как выяснилось, таких денег нет. По этой причине средства на ремонт выделили из городского бюджета, а позже их взыщут с УК через суд.

15 февраля пресс-центр мэрии сообщил, что за выходные строители завершили демонтаж поврежденных конструкций и доставили необходимые для работы кирпич и пиломатериалы.