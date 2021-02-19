Ученые посчитали, сколько лет жизни унесла пандемия COVID-19

Ученые посчитали, что в среднем одна смерть из-за коронавируса уносит 16 лет, которые мог бы прожить человек. В целом во всем мире потери из-за COVID-19 достигают 20,5 млн лет жизни.

Как сообщает журнал Scientific Reports, исследователи изучили прогнозы о общем числе смертей от COVID-19 в разных странах, данные почти о 1,128 млн случаев смерти и ожидаемой продолжительности жизни.

Выяснилось, что почти 45% от всех потерянных лет жизни приходится на людей в возрасте от 55 до 75 лет, 30,2% – на людей моложе 55 лет и 25% – на людей старше 75 лет. Причем показатель "потерянных лет" у мужчин оказался на 44% выше, чем у женщин.

При этом по сравнению с другими причинами смерти ущерб от COVID-19 в 2-9 раз выше, чем от сезонного гриппа, и в 2-4 раза ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.