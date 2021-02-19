Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую

Российские солдаты начнут использовать пластиковую посуду, фляжки и кружки вместо алюминиевых. По словам начальника управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Сергея Нихельмана, "в экипировке солдата будущего "Ратник" каждый грамм на вес", а металлические кружки еще и "громыхает при движении".

Как пишет газета "Независимое военное обозрение", Нихельман объяснил, что фляжку можно будет вставлять в специальную алюминиевую основу, чтобы разогревать еду. Кроме того, новая посуда будет компактной, "фактически трансформер, как матрешка", и ее оснастят надежными креплениями к экипировке.

При этом когда именно министерство планируют заменить уже привычную солдатскую посуду на пластиковую и сколько будет стоить замена, Нихельман не уточнил.