Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую

Российские солдаты начнут использовать пластиковую посуду, фляжки и кружки вместо алюминиевых. По словам начальника управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Сергея Нихельмана, "в экипировке солдата будущего "Ратник" каждый грамм на вес", а металлические кружки еще и "громыхает при движении".
Как пишет газета "Независимое военное обозрение", Нихельман объяснил, что фляжку можно будет вставлять в специальную алюминиевую основу, чтобы разогревать еду. Кроме того, новая посуда будет компактной, "фактически трансформер, как матрешка", и ее оснастят надежными креплениями к экипировке.
При этом когда именно министерство планируют заменить уже привычную солдатскую посуду на пластиковую и сколько будет стоить замена, Нихельман не уточнил.
Комментарии
дожили, люмина для солдатиков нехватает...
а по поводу пластика - дать Нихельману его пластиковую фляжку, пластиковую кружку, пластиковую чашку и пластиковую ложку и на мороз -40...
Классно. А то пластика в мире мало.
В армию бы служить отправить этих Нихельманов всяких и ему подобных.
Почему у власти стоят такие некомпетентные люди? Служил бы ....понял как и для чего можно посуду использовать а пластик ломается, а он не в курсе. чаёк греть тоже в пластиковой кружке? горе реформер
19.02.2021 12:45
krash
Сушки и новые Боинги, как это для вас ни странно, тоже делают из полимеров.
12.45
Потому что они кабинетные работники
И чо вашинские дохтора срочно бы нашли чего нибудь?
И микроволновку ультралегкую выдать на взвод
В поход всегда беру алюминий, не сломается, подогреть можно.
Преподносится как прогресс.
Ну так не только углеводороды стране, похоже, не очень принадлежат, но и люминий. Колония, блин...
таки, а шо ви хотели! надо жи как-то зарабатывать) Поэтому и посудку решили поменять и заодно, шекелей заработать) Шалом)
Люмений сдали в пункт приема цветмета?
Как снабженец так сразу нихельман
Пластиком "загадили" всю планету....Куда катимся? Реформаторы гребанные...