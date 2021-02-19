Экспорт товаров из России упал за год на 20%

Экспорт из России в 2020 году обвалился на 20,7% (-88,1 млрд долларов) и составил 338,2 млрд долларов. По данным FinExpertiza, это рекордное падение за последние пять лет.

Как пишет "Лента.ру", в 2015 году объем экспорта составил 345,9 млрд долларов, в 2016 – 287,7 млрд. В 2017 экспорт вырос до уровня в 359,8 млрд, а в 2018 – до 452 млрд долларов, после чего снова снизился до 426,3 млрд в 2019-м.

Особенно сильно в 2020 году упал экспорт топливно-энергетических товаров вроде нефти, газа и угля (-36,4%). Кроме того, рекордно сократилась доля этой категории в общем экспорте — с почти 62% в 2019 до 49,6% в 2020, что является минимумом с 2003 года.

Также пандемия коронавируса серьезно повлияла на экспорт химической продукции (-11,4%), машин, оборудования и транспорта (-9,5%), металлов и изделий из них (-7%). При этом выросли продажи текстиля, изделий из него и древесины (+8,6%), продовольствия и сельскохозяйственного сырья (+19,6%). Самый большой рост показал экспорт драгметаллов и драгоценных камней — почти в два раза.