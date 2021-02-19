Власти Алтайского края договариваются о снижении цены тракторов

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка и министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев посетили Петербургский тракторный завод.

Как сообщают "Вести Алтай", делегация осмотрела производственные площадки предприятия, а также провела переговоры с руководством завода.

В число обсуждаемых тем вошли варианты удешевления тракторов, а также возможность производства большего числа деталей для них алтайскими компаниями.

Напомним, с 2012 года по соглашению с петербургским предприятием в Алтайском крае собирают трактора "Кировец". За это время с конвейера сошли свыше 600 единиц техники.

В 2020 году алтайские аграрии закупили для своих хозяйств технику на сумму около 10,5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом инвестиции в перевооружение сельского хозяйства выросли на три миллиарда рублей. Сумма вложений стала рекордной за весь период переоснащения отрасли. Ранее максимальный объем инвестиций фиксировался в 2007 году (7,4 млрд рублей), а также в 2019 году (7,5 млрд рублей).