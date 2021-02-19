Российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с ковидом

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией COVID-19. По данным Росфинмониторинга, "отбеливание" средств проходит через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавших отраслей и населения.

Как рассказа замдиректора организации Галина Бобрышева в беседе с РБК, за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов на сумму 34 млрд рублей. По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы завели 21 уголовное дело, речь идет как минимум о двух крупных схемах.

Так, в Иркутской области правоохранителям удалось перекрыть канал поставок контрафактных медицинских масок, а в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных COVID-19.

При этом в целом за 2020 год проведение сомнительных операций через организации снизилось более чем на 29%. Незаконный вывод денег за границу упал на 21,5%, а клиенты банков стали на 16,7% реже использовать транзитные схемы.