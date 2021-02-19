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"13 колотых ран". Названа причина смерти годовалой Вари Голошубовой в ЦРБ на Алтае

, ИА "Амител"
Родители погибшей девочки рассказали о результатах судебно-медицинской экспертизы
Фото: @regina_goloshybova

Фото: @regina_goloshybova

Регина Голошубова предоставила ЯСИА результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причину смерти ее годовалой дочери в Алтайском крае. Женщина утверждает, что Варя Голошубова скончалась из-за "колотых ран", от которых легкие наполнились кровью.

"Экспертиза выявила истинную причину смерти нашей дочери. Это не остановка сердца, а множественные перфорации грудной клетки с повреждением левого и правого легкого при катетеризации подключичной вены, множественные колотые раны в левой и правой области груди, множественные повреждения левого легкого с кровоизлиянием, – заявила женщина. – Согласно экспертизе, телесные повреждения причинены в результате не менее 13 колотых ран, незадолго до наступления смерти!"

Судмедэксперты исключили вероятность того, что смерть могла наступить от ожогов, так как они нанесли вред легкой степени, подчеркнула Голошубова.

По словам матери, у следователей накопилось множество вопросов к действиям врачей. Например, почему они пытались поставить катетер в левую часть груди, когда по медицинским протоколам так делать нельзя, или почему манипуляции производили врачи, которые не являются специалистами по ожогам.

"Нам сообщили, что в ходе расследования, скорее всего, статья 109. ч 2 будет переквалифицирована – слишком много ошибок было допущено врачами во время манипуляций", – поделилась мать погибшей девочки.

Напомним, инцидент произошел в Алтайском крае 11 января. Утром малышка опрокинула на себя стакан с кипятком. Девочку госпитализировали в Советскую ЦРБ. Через несколько часов она погибла в реанимации.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, малышке проткнули легкое во время установки катетера в подключичную вену. По данным обстоятельствам следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности").

Министерство здравоохранения Алтайского края выразило соболезнования семье Вари и заявило, что по данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, а виновные понесут наказание.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ, а также привлечь к этому процессу районные власти.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.02.2021 18:04
South

не менее 13 колотых ран
--------
Врач был пьян? Или он псих-убийца?

19.02.2021 18:46
Botanik

19.02.2021 18:04
South

Не утверждал бы так сгоряча. У взрослых бывает, что не могут найти вену. А здесь маленький ребенок и у него болевой шок.

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