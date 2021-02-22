Если начался ремонт. Как установить кондиционер, чтобы не испортить будущий интерьер

Ремонт в помещении – дело хлопотное и ответственное, ведь на данном этапе формируется будущий вид интерьера. В этот момент важно продумать не только расположение розеток, но и место под кондиционер.

Представьте: оштукатурены стены, поклеены обои, натянут потолок. Вы решаете установить кондиционер. Но вместе с ним придется вешать на стену и короба (кабель-канал), в которые будут спрятаны дренажные системы, электрика, медные трубы. И все поверх готового ремонта. Ничего в этом страшного нет, но и красивого тоже.

Поэтому компания "Глобалтек" во время ремонта монтаж сплит-системы делает в два этапа. Первый – подбор и покупка кондиционера. С этим вам помогут менеджеры компании или инженер, который может бесплатно приехать на объект для более точного решения под ваш бюджет.

Основное преимущество монтажа на втором этапе – отсутствие лишних коммуникаций и кабельных каналов внутри помещения, так как во время чернового ремонта в стене делается штраба. В нее укладывают фреоновые магистрали, коммуникационный кабель, дренажную трубку. После штраба закрывается отделочными материалами.

Мастер пробурит отверстие во внешней стене для вывода коммуникаций на улицу. Также можно вывести дренажный шланг в канализацию, что избавит подоконники соседей от капающего конденсата. Далее специалист установит внешний блок.

Все самые грязные работы выполняются во время ремонта. А когда стены будут оштукатурены, обои поклеены, потолок натянут, монтажники "Глобалтек" вновь приедут, чтобы повесить внутренний блок и провести пусконаладочные работы.

Таким образом, кондиционер будет гармонично вписан в интерьер, ремонт не поврежден, соседи спокойны, хозяева довольны.

Компания "Глобалтек"

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