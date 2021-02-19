В Алтайпищепроме раскрыли планы нового собственника барнаульского элеватора

Новый владелец барнаульского элеватора — компания "Вега-Инжиниринг" — собирается построить завод по производству гречихи, рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков на пресс-конференции 19 февраля.

Он уточнил, что производство планируют запустить до конца года. Для это ведется восстановление инженерной системы предприятия. Кроме того, восстановлено оборудование для выгрузки и переработки зерна. Ожидается, что элеваторный комплекс сможет вмещать до 60 тысяч тонн сырья.

Напомним, компания "Вега-Инжиниринг" выкупила элеватор у Алтайского края на аукционе по цене 122,7 млн рублей. В лот входят 25 зданий. Это склады, цеха, лаборатории и административный комплекс. Бонусом идут почти 59 тысяч кв.м. земли, железнодорожный путь и причал. Других претендентов на все это не нашлось.