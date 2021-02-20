Глава алтайского Минспорта призвал коллег из регионального правительства прийти в спортзал

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев продолжает свое участие в "Сибирской трансформации". Это проект тренера Александра Барбашина.
По словам Перфильева, он дважды в неделю ходит в спортзал, честно выкладывается и "трясет костями".
"Жду коллег из правительства, а то засиделись. Пора набирать форму", – написал глава Минспорта на своей странице в Instagram.
Напомним, в субботу, 20 февраля, в Барнауле проходит очередной этап акции "Спортивные выходные". На этот раз горожане могут бесплатно или со скидкой заняться фитнесом. Акция будет действовать с 14 до 16 часов в следующих спортзалах:
- сеть фитнес-клубов ST GYM (бесплатно);
- фитнес-клуб "Рекорд" @record_sport22 (бесплатно);
- сеть тренажерных залов "Рельеф" (бесплатно);
- сеть фитнес-клубов К2 Sport (бесплатно);
- сеть клубов "Магис Спорт" (разовый пропуск за 350 рублей);
- сеть тренажерных залов Hardcore Gym (разовый пропуск за 100 рублей);
- фитнес-клуб NEF (разовый пропуск 300 рублей).
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