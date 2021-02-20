Ученые выявили связь потребления перца и риска заболеваний сердца

Ученые из Южной Кореи с помощью эксперимента подтвердили пользу жгучего перца чили в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает "МедикФорум".

Результаты работы исследователей свидетельствуют, что потребление перца чили способствует снижению риска болезней сердца и сосудов.

Ученые осуществили метаанализ научных исследований, чьи участники старше 18 лет употребляли стручковый перец от 4 до 12 недель. Полученные ими данные подтверждают: такая привычка усиливает защиту организма от развития метаболического синдрома.

Его возникновение, в свою очередь, является одной из причин болезней сердца. Исследователи высказались о том, что поедание перца чили участниками проекта оказалось полезно в плане снижения концентрации холестерина в крови.

Также был зафиксирован его антиоксидантный эффект, благодаря которому уменьшалось воспаление. Сокращение уровня воспалительных маркеров ассоциировалось с нормализацией содержания сахара.

Таким образом, подтверждают специалисты, ряд позитивных последствий, возникающих при употреблении перца, может обеспечивать лучшую защиту от возникновения болезней системы сердца и сосудов.