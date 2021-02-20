Врач-эндокринолог посоветовала россиянам "запивать" стресс

Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала россиянам "запивать" стресс водой. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Как объяснила специалист, когда человек пьет воду, то он разрывает логическую цепочку, при которой в организме начинается стимуляция надпочечников с целью выработки кортизола – гормона стресса. При этом "заедать" стресс нельзя, поскольку это может вызвать нарушение пищевого поведения. Павлова подчеркнула, что даже полезная еда в этой ситуации нанесет вред.

Отдельно эксперт добавила, что избавиться от стресса можно при помощи физической нагрузки – у организма снижается стрессогенность.