На Алтае родителям воинов, погибших при исполнении, вручили подарки

Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова организует события, посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

"В этом году краевое отделение организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" позаботилось о пожилых людях, которым в силу возраста и проблем со здоровьем трудно передвигаться – 25 семьям вручили инвалидные коляски", – пишет официальный сайт Алтайского края.

"Мы очень часто встречаемся с родителями солдат, погибших в Афганистане и других военных конфликтах, раз-два в месяц заезжаем, созваниваемся. Это наша ответственность, и мы не относимся к ней формально – это все на уровне души и нашего личного желания", – рассказал председатель Кулундинского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Раиль Муфазданов.