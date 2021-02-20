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Новости

Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО

, ИА "Амител"
Он отметил, что страны не должны возвращаться к холодной войне
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции, пишет ТАСС.

По утверждению Байдена, руководство России "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство". 

"Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", – сказал он.

Байден также обвинил российских хакеров в причастности к кибератакам, которые совершаются в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия очень важна для защиты безопасности США и союзников. 

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что Америка заставит Россию за все "заплатить". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.02.2021 10:15
гiсть

а что это Байден не сказал "можем повторить"? раз они уже победили в 90-е. и если Горбачев считал, что это равноправное сотрудничество, США это справедливо считало капитуляцией

20.02.2021 10:18
Иsтина

Пусть сначала уведут все войска Нато за 700 км от Российских границ, и исключат из Нато страны, входящие в эту зону... Тогда и подумаем....

20.02.2021 10:22
Агрессивная Реальность

Вообще то надо Бидону открыть глаза, сказать что здравомыслящее большинство россиян мечтают увидеть между Канадой и Мексикой Пролив имени Сталина

20.02.2021 10:23
гость

Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США

Особенно для США. Если на Украине будут говорить по русски в США неграм будет очень плохо

20.02.2021 10:25
- гость -

Легализация наркотиков и галюциногенов начала приносить свои плоды.
На этот раз отличился Йенс Столтенберг. Если кто не знает это главный в НАТО. 
Этот товарищ незамутненно сделал заявление в пользу экологии, мира и добра. Извиняюсь, я ржал как конь педальный.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная техника выделяет слишком много парниковых газов, поэтому люди должны попытаться решить эту проблему. Глава альянса предложил ставить солнечные батареи на танки в рамках этой инициативы.

Снижение зависимости от ископаемого топлива не только позволит значительно сократить углеродные выбросы, но и сделает войска менее уязвимыми, поскольку им не придется полагаться на сложные системы снабжения.

«Необходимо понять, как мы можем сократить углеродные выбросы от военных операций, — подчеркнул Йенс Столтенберг. — Тяжелые боевые танки, истребители и военно-&#8203;морские корабли потребляют огромное количество ископаемого топлива и выделяют парниковые газы, вредные для окружающей среды. Поэтому надо попробовать воспользоваться альтернативными видами топлива в ходе наших миссий».

Выбросы углерода от 60-&#8203;тонного американского боевого танка Abrams оцениваются как эквивалент 10 автомобилям Mercedes-&#8203;Benz. «Установка солнечных батарей на танки будет полезна для окружающей среды», — заключил Йенс Столтенберг.

20.02.2021 10:29
- гость -

Вчера! При очередной попытке расширения НАТО на восток! НАТО!! Парвалась!!!

20.02.2021 10:31
АБОРИГЕН

Пока граждане вы тут обкукарекиваете новость в которую вас ткнули носом путинские СМИ, суверенитет страны, её самостоятельность и независимость, у вас из под носа, уже по настоящему и взрослому, украдены кучкой ворья. Да собственно и по личным карманам вашим прошлись порядком. Подумайте над этими моментами, прежде чем вскукарекивать про НАДО, Запад и прочую муть.

20.02.2021 10:37
гость

суверенитет страны, её самостоятельность и независимость

Пропиндос нам рассказал, как надо отставать суверенитет страны, её самостоятельность и независимость

20.02.2021 10:38
гость

отстаивать, конечно

20.02.2021 10:47
- гость -

20.02.2021 10:31
АБОРИГЕН


Пока граждане вы тут обкукарекиваете новость в которую вас ткнули носом путинские СМИ, суверенитет страны, её самостоятельность и независимость, у вас из под носа, уже по настоящему и взрослому, украдены кучкой ворья. Да собственно и по личным карманам вашим прошлись порядком. Подумайте над этими моментами, прежде чем вскукарекивать про НАДО, Запад и прочую муть.

О проявился наш любимый самый либеральный либерал, самый воинственный, непримиримый борец с режимом. Хочу спросить, на чьей стороне воевать будете? Наверное главный алтайский полицай будете?

20.02.2021 10:47
- гость -

Пока граждане вы тут обкука...
---------
Ну а ты то сделай что то, если такой умный, и обовсем узнаешь заранее!?
Выйди на честный бой с несчастью поганой, спаси страну нашу?!
Или против своих (против нечести) непопрёшь!?!?
Тогда сиди и не умничай - вы идите сделайте, а я потом заценю, что вы для меня сделали... Выходи сам сначала за страну поборись!?

20.02.2021 10:50
- гость -

20.02.2021 10:31
АБОРИГЕН

Рабинович предлагает сдаться))

20.02.2021 10:53
Иsтина

Абориген, а вы с территории какой страны НАТО вещаете?

20.02.2021 10:56
- гость -

Вот терзают сомнения, кто такой АБОРИГЕН?
Офицер ФСБ, проверяющий благонадёжность комментаторов амик, провоцируя их? Или свидомый украинец гадящий по веткам амик из под Киева? Борец с режимом, которому россияне постоянно гадят в штаны.

20.02.2021 10:57
гость

Когда НАТО России оккупирует, абориген будет писать, что тот, кто будет сотрудничать с оккупационными властями, будет вкусно кушать

20.02.2021 10:58
гость

Когда НАТО России оккупирует, абориген будет писать, что тот, кто будет сотрудничать с оккупационными властями, будет вкусно кушать

Они называются коллаборационисты. У нас их сейчас много

20.02.2021 10:59
гость

Они называются коллаборационисты

По русски они называются предатели

20.02.2021 10:59
- гость -

20.02.2021 10:53
Иsтина
Абориген, а вы с территории какой страны НАТО вещаете?

Спрашивал про погоду под Киевом, молчит как партизан)))

Если по Фрейду, то чужой, так как обзывается АБОРИГЕН, то есть вроде как свой, обычный психологический приём

20.02.2021 11:01
НАТА ша

Если учесть, что Россия до сих пор встаёт с коленей и никак не может оторвать локотки от пола, то это обвинение звучит как коплимент.

20.02.2021 11:03
- гость -

20.02.2021 11:01
НАТА ша
Если учесть, что Россия до сих пор встаёт с коленей и никак не может оторвать локотки от пола, то это обвинение звучит как коплимент.

Многие на это попались, страна просто зашнуровывала берцы

20.02.2021 11:05
гость


Вот терзают сомнения, кто такой АБОРИГЕН?
Офицер ФСБ, проверяющий благонадёжность комментаторов амик, провоцируя их? Или свидомый украинец гадящий по веткам амик из под Киева?

Оба варианта возможны. У него бывают высказывания, граничащие с призывами к нарушению территориальной целостности страны, но его за это не трогают. Значит или фэсбэшник нас проверяющий или из страны НАТО пишет

20.02.2021 11:11
гость

Они давно уже такими комплиментами разбрасываются, у них раздвоение личности, то Россия ничего не значащая для США региональная бензоколонка, то главный враг США. Единственный способный ядерным ударом нанести США неприемлимый ущерб

20.02.2021 11:12
- гость -



Вот терзают сомнения, кто такой АБОРИГЕН?
Склоняюсь к первому варианту.

20.02.2021 11:14
- гость -

Наш Главнокомандующий-гигант.Если он кого и боится, так только одного персонажа.

20.02.2021 11:15
гость

Вот терзают сомнения, кто такой АБОРИГЕН?
Склоняюсь к первому вариант

Я ко второму

20.02.2021 11:18
гость

Получается, что Платошкина боятся больше, чем Навального, Платошкина посадили за призывы к массовым беспорядкам, Навальному такого обвинения ни разу не предъявляли

20.02.2021 11:25
Итальянец

20.02.2021 10:47
- гость -Хочу спросить, на чьей стороне воевать будете? Наверное главный алтайский полицай будете?

А ты товарищ патриот знаешь, что до четверти сотрудников полиции на оккупированной немцами территории были бывшими сотрудниками НКВД. Ты лучше не у АБОРИГЕНА вопрошай на чьей он стороне будет, а у мордож...х космонавтов это спроси.

20.02.2021 11:27
- гость -

Когда НАТО России оккупирует, абориген будет писать, что тот, кто будет сотрудничать с оккупационными властями, будет вкусно кушать

Ну кто сотрудничает сейчас с оккупационными властями вкусно кушает. Не находите?

Они давно уже такими комплиментами разбрасываются, у них раздвоение личности, то Россия ничего не значащая для США региональная бензоколонка, то главный враг США.

Все зависит от того, на что деньги пробивают. Онли бизнес. Только патриосня сидит и в рот заглядывает, что же скажет заокеанский дед, а что наш дед ответит.

20.02.2021 11:28
- гость -

20.02.2021 11:18
гость
Получается, что Платошкина боятся больше, чем Навального, Платошкина посадили за призывы к массовым беспорядкам, Навальному такого обвинения ни разу не предъявляли

Не всё так однозначно во власти, ЭХО курировала пресс секретарь НЕ димона, поговаривают, что за навальным стоит старая ельцинская семья, крыша ещё мощная и ждущая реванша. Лозунг один "Берите суверенитета кто сколько хочет" и конец стране.

20.02.2021 11:29
- гость -

Байдан конечно супер аналитик, он бы еще сказал, что оказывается вода мокрая. Тип по его мнению Россия должна помогать нато усилится, старикашка явно не в себе.

20.02.2021 11:31
- гость -

20.02.2021 11:25
Итальянец
20.02.2021 10:47
- гость -Хочу спросить, на чьей стороне воевать будете? Наверное главный алтайский полицай будете?

А ты товарищ патриот знаешь, что до четверти сотрудников полиции на оккупированной немцами территории были бывшими сотрудниками НКВД. Ты лучше не у АБОРИГЕНА вопрошай на чьей он стороне будет, а у мордож...х космонавтов это спроси.

Факты из архивов в студию!!!. Или это АБОРИГЕН в другом лице вернулся?

20.02.2021 11:32
гость

20.02.2021 11:25
Итальянец
А ты товарищ патриот знаешь, что до четверти сотрудников полиции на оккупированной немцами территории были бывшими сотрудниками НКВД. Ты лучше не у АБОРИГЕНА вопрошай на чьей он стороне будет, а у мордож...х космонавтов это спроси.

Ну ты то товарищ пропиндос хорошо знаешь, кто был полицаем на оккупированной немцами территории, потому что ты и абориген ими и будете. Ну если только вы не из тех вариантов, которые здесь предположили

20.02.2021 11:32
- гость -

Абориген до сих пор думает, что самопожертвование советских людей в ВОВ были не за идеи, а за калач с маком.

20.02.2021 11:36
- гость -

20.02.2021 11:25
Итальянец

Вы бы уже готовились, сегодня вашего гульфик фюрере на приговор привезут. Готовьтесь слёзы лить и проклятья посылать, сил набирайтесь.

20.02.2021 11:41
- гость -

Абориген - обычный white-collar worker на заводе, инфа 100%. Совсем не ФСБ никакое.

20.02.2021 11:45
гость

Абориген - обычный white-collar worker на заводе, инфа 100%

А завод то где, на Украине? Может в Прибалтике?

20.02.2021 11:49
Иsтина

То есть Абориген - этакий мальчик - колокольчик... (М.д.звон короче)

20.02.2021 11:50
гость

Ну кто сотрудничает сейчас с оккупационными властями вкусно кушает. Не находите?

Ну оккупационных властей пока нет, НАТО нас пока не оккупировало. . А кто с потенциальными оккупантами сотрудничает или уже вкусно кушает или надеется вкусно кушать, когда они придут к власти

Все зависит от того, на что деньги пробивают. Онли бизнес. Только патриосня сидит и в рот заглядывает, что же скажет заокеанский дед, а что наш дед ответит.

Все зависит от того, на что деньги пробивают. Онли бизнес. Только либерастня сидит и в рот заглядывает, что же скажет заокеанский дед, а что наш дед ответит

20.02.2021 11:56
гость

20.02.2021 11:28
- гость -
Не всё так однозначно во власти, ЭХО курировала пресс секретарь НЕ димона, поговаривают, что за навальным стоит старая ельцинская семья, крыша ещё мощная и ждущая реванша

Ну это догадки, а факт остается, Платошкина посадили за призывы к массовым беспорядкам, а Навальному такого обвинения ни разу не предъявляли, из-за чего похоже, что Платошкина считают более опасным

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