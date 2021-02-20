Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции, пишет ТАСС.

По утверждению Байдена, руководство России "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство".

"Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", – сказал он.

Байден также обвинил российских хакеров в причастности к кибератакам, которые совершаются в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия очень важна для защиты безопасности США и союзников.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что Америка заставит Россию за все "заплатить".