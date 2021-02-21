В Барнауле открылись продовольственные ярмарки

21 февраля в Барнауле начали работу продовольственные ярмарки. Площадки организуют в каждом районе города, пишет пресс-служба мэрии.
Ярмарочные площадки будут работать до 14 часов по следующим адресам:
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Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
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Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
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Ленинский район – пл. Народная;
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Октябрьский район – пр. Космонавтов, 6в;
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Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Исходя из эпидемиологической обстановки и в соответствии с указом губернатора Алтайского края от 08.05.2020, покупателей просят соблюдать масочный режим при посещении ярмарочных площадок.
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