"Пока мы работаем – вы можете быть блогерами". Рабочий завода обратился к молодежи

Пользователь социальной сети TikTok опубликовал видео, на котором обратился к молодому поколению. Мужчина работает кузнецом на заводе и ему надоело терпеть насмешки в свой адрес.

"Пока работают заводы, пока на них трудятся токари, кузнецы, слесари и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы можете спать спокойно. И пока есть рабочий класс, вы можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни и не оскорблять тех, на ком держится вся Россия", – сказал он.

Мужчина отметил, что техника и бытовое оборудование, которым "комментаторы" пользуются в своей жизни, сделана руками рабочих.