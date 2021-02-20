Россияне рассказали, почему не продлевают свой отпуск между праздниками

Российские туристы назвали веские причины, по которым они отказываются от дополнительного отпуска в период между официальными выходными и государственными праздниками. По словам отечественных путешественников, в это время стоимость на билеты и отели сильно вырастает.

Согласно опросу OneTwoTrip, который поступил в редакцию "Ленты.ру", такого мнения придерживаются 23% респондентов. Еще 17% признались, что у них нет финансовой возможности отдыхать дольше.

16% опрошенных рассказали, что копят отпускные дни, 11% недовольны излишним числом отдыхающих на курортах в праздники, а еще 9% – предпочитают проводить это время дома или на даче.

В целом 59% туристов из России все же продлевают свой отдых на праздники, причем чаще всего длинные каникулы устраивают в мае (30%), на Новый год (29%) и 8 Марта (14%).