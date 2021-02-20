Очевидцы: охранники барнаульского ТЦ вызвали мужчине с приступом полицию вместо врача

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что сотрудники ТРЦ Galaxy вызвали мужчине, у которого случился приступ, полицейских вместо скорой помощи. Инцидент произошел в минувший четверг.
Одна из подписчиц рассказала, что у мужчины случился приступ и он начал задыхаться. По словам девушки, сотрудники ТРЦ подумали, что он под веществами, вызвали полицейских и хотели вывести человека на улицу.
"Тогда я начала снимать и говорить, чтобы они вызвали скорую помощь, иначе это сделаю я. Они сказали, что вызовут скорую, и выставили нас на улицу. Чем все закончилось, не знаю", – написала девушка.
Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника одного из ЧОПов города. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.
Комментарии
Это как гаджеты переформатировали людей. Вместо того, чтобы вызвать скорую, дамочка снимает охранников и жалуется на них в соцсети. Причём в её понимании охранники - подлецы, а она - герой.
Да, что вы! Охранники герои - они ведь точно знают, что полицаи нужнее медиков!
Что значит "и выставили нас на улицу"? Охранник разве имеет право выставлять посетителя на улицу?
"Тогда я начала снимать и говорить, чтобы они вызвали скорую помощь, иначе это сделаю я".
А сразу, самой, скорую вызвать не судьба? Говнище в головах у людей....
Ну да, вместо мозга- каловые массы у гражданки... Нет бы самой позвонить в Скорую, но нет, тогда не получилось бы снимать...
А кто сказал, что скорую надо?
13:58 Митенька ржевский "Нет бы самой позвонить в Скорую, но нет, тогда не получилось бы снимать..."
Никакая скорая не поехала бы на звонок посетителя торгового центра. Запомни это. Вызывать должны либо охранники, либо кто-то из администрации.
Опять балбес BOTANIK отметился здесь своим говном