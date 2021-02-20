Очевидцы: охранники барнаульского ТЦ вызвали мужчине с приступом полицию вместо врача

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что сотрудники ТРЦ Galaxy вызвали мужчине, у которого случился приступ, полицейских вместо скорой помощи. Инцидент произошел в минувший четверг.

Одна из подписчиц рассказала, что у мужчины случился приступ и он начал задыхаться. По словам девушки, сотрудники ТРЦ подумали, что он под веществами, вызвали полицейских и хотели вывести человека на улицу.

"Тогда я начала снимать и говорить, чтобы они вызвали скорую помощь, иначе это сделаю я. Они сказали, что вызовут скорую, и выставили нас на улицу. Чем все закончилось, не знаю", – написала девушка.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника одного из ЧОПов города. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.