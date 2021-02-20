Капитана и майора ФСБ обвиняют в вымогательстве взятки в биткоинах

Прокурор запросил срок двум бывшим следователям ФСБ, которых обвиняют в вымогательстве миллиона долларов в биткоинах. В ходе прений государственный обвинитель запросил 10 и 13 лет колонии строгого режима с лишением званий.

Как пишет "Интерфакс", по версии следствия, они занимались расследованием уголовного дела бывшего генерального директора издательства "Известия" Эраста Галумова. Сотрудники федеральной службы безопасности потребовали у его семьи деньги, угрожая в случае отказа новыми обвинениями и арестом.

Прокурор потребовал одного фигуранта дела, Сергея Белоусова, приговорить к 10 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания майора, а другого, Андрея Колбова, – к 13 годам с лишением звания капитана.