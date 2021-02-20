Премьер-министр Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат под названием "КовиВак" разработал центр имени Чумакова.

"Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", – цитирует "Интерфакс" Мишустина.

После получения регистрации пройдет третья фаза клинических испытаний на трех тысячах добровольцев, а параллельно вакцина будет поступать в гражданский оборот.

Напомним, что ранее в России выпустили в гражданский оборот первую вакцину от коронавируса "Спутник V", эффективность которой составила 91,6%. Из 19 866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.

Также в России существует еще одна вакцина против COVID-19 – "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор". В феврале ученые центра сообщили, что успешно завершили исследования вакцины на людях старше 60 лет.