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Эксперты выяснили, что женщины ответственнее мужчин относятся к кредитам

, ИА "Амител"
При этом прекрасный пол чаще берет долговые обязательства
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Женщины относятся к своим кредитным обязательствам ответственнее мужчин – среди взятых ими кредитов без просрочек были выплачены 87% против 82% у представителей сильного пола.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные совместного исследования "Дом.РФ" и ВЦИОМа, опыт использования кредитов и кредитных карт есть у 85% женщин и у 75% мужчин. Эксперты объясняют это более активной ролью женщин в ведении домашнего хозяйства – им чаще приходится покупать мебель или одежду для семьи.

При этом женщины и мужчины почти одинаково часто берут ипотеки – 19 и 20% соответственно. По расчетам экспертов, сейчас у каждого третьего россиянина есть кредит, который он выплачивает.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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