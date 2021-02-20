Эксперты выяснили, что женщины ответственнее мужчин относятся к кредитам

Женщины относятся к своим кредитным обязательствам ответственнее мужчин – среди взятых ими кредитов без просрочек были выплачены 87% против 82% у представителей сильного пола.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные совместного исследования "Дом.РФ" и ВЦИОМа, опыт использования кредитов и кредитных карт есть у 85% женщин и у 75% мужчин. Эксперты объясняют это более активной ролью женщин в ведении домашнего хозяйства – им чаще приходится покупать мебель или одежду для семьи.

При этом женщины и мужчины почти одинаково часто берут ипотеки – 19 и 20% соответственно. По расчетам экспертов, сейчас у каждого третьего россиянина есть кредит, который он выплачивает.