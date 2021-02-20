Росреестр собирается ужесточить контроль за использованием дачных земель

Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, которые предусматривают усиление контроля за использование дачных земель. По словам замруководителя ведомства Алексея Бутовецкого, изменения помогут решить проблемы, с которыми дачники чаще всего обращаются в Росреестр.
Как пишет "Российская газета", речь идет о сложностях с оформлением прав на земельные участки общего назначения, определении размеров взносов членов дачных товариществ, использовании заброшенных участков.
Также изменения расширят полномочия председателей садоводческих или огороднических товариществ (СНТ и ОНТ). Они будут обязаны контролировать, как и кем используются дачные участки.
Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил изданию, что председатели смогут докладывать властям о нарушении собственниками участков земельного законодательства. Среди таких нарушений – неиспользование участка, использование по не целевому назначению (например, когда на земле размещаются коммерческие объекты).
Комментарии
Шесть соток это конечно благо для Росреестра.. домик вот он, тыква на месте (фасоль шелушит) А заплатила ли эта тыква налог на шелушение? А потом этот реестр сядет бизьнис авто с тонированными стеклами и не увидит поля эффективных собственников заросших бурьяном..
А полномочия в чем? Чтобы председатели за бесплатно сдавали новые отчеты в росреестр.
"Наделяю тебя полномочием работать больше за ту же зарплату"