Председатель АКЗС Романенко предложил активнее прививать пенсионеров от COVID-19

Председатель АКЗС Александр Романенко предложил активнее вакцинировать от коронавируса жителей региона старше 60 лет. По его мнению, идею прививки нужно продвигать среди пенсионеров и их детей, "чтобы они повлияли на родителей".

Как пишет пресс-служба краевого парламента, на прошедшем совещании выступал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он представил данные о смертности населения в 2020 году, по его словам, прирост составил 16,3% в относительных цифрах и 15,4% в абсолютном количестве.

Как отметил министр, 99% из прироста – жители Алтайского края старше 60 лет. В разрезе заболеваемости прирост произошел по болезням сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, ковиду и ряду других.

"Надо перенести основной объем вакцинации в Алтайском крае на возраст 60+, чтобы защитить эту категорию населения. Нужно продвигать эту идею среди пенсионеров, среди их детей, чтобы они повлияли на родителей. Сократить риски для самых уязвимых групп жителей – важнейшая задача", – подчеркнул Александр Романенко.

Напомним, что по итоговой статистике Алтайкрайстата о естественном движении населения региона в 2020 году показатель убыли в 1,5 раза превысил значение 2019 года. За "ковидный" год край потерял почти 18 тысяч жителей, причем как из-за значительного роста смертности, так и из-за падения рождаемости.