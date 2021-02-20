Соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Алтайском крае

22 февраля в Ключевском районе пройдут соревнования по охотничьему биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"На турнире команды лыжников стреляют из ружья и пневматической винтовки по движущимся мишеням, соревнуются в бурении лунок во льду водоема, разведении костра, преодолении препятствий на трассе", – рассказали в региональном Минприроды.

Турнир начнется в 11 часов.

Впервые соревнования по охотничьему биатлону прошли в Алтайском крае в 2013 году по инициативе охотинспектора Сергея Бровко.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в Барнауле состоится битва внедорожников, приуроченная ко Дню защитника Отечества.