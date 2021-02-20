В Кремле оценили политические перспективы Навального

Все граждане России имеют одинаковые права и обязанности, а их участие в избирательном процессе регламентирует закон. Так Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о политическом будущем Алексея Навального.

"Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев — все имеют равные права и обязанности", — цитирует его РИА Новости.

Ранее суд признал законной замену условного срока для Алексея Навального на реальный.