Доктор Мясников раскритиковал врачей из поликлиник

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми пользуются некоторые его коллеги.

"Поставить человеку диагноз "бронхит" - извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему цефтриаксон в уколах <…>. Это что такое?", — возмутился Мясников.

Он отметил, что врачи ошибаются, когда начинают лечить бронхит антибиотиками. По словам Мясникова, при этом заболевании эти препараты чаще всего бесполезны, так как большинство бронхитов вызваны вирусами, а не бактериями.

Ранее Александр Мясников заявил, что мир потрясет пандемия более опасного вируса, чем COVID-19. По мнению медика, пандемия коронавируса является своеобразной "тренировкой".