Первые случаи заражения птичьим гриппом зафиксировали в России

Ученые из центра "Вектор" подтвердили первый случай заражения человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели быстро, что позволило распространить распространение инфекции.

"Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.