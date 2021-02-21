В Алтайском крае неделю ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Горняке вторую неделю продолжаются поиски 17-летней местной жительницы. В последний раз ее видели 13 февраля, сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".

Рост девушки 165 см, обычного телосложения. У нее темно-каштановые волосы ниже плеч и зеленые глаза. На момент исчезновения была одета в темно-синюю куртку, белый шарф и коричневые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.