Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил журналистам о своем предложении ввести ограничение по весу для россиян. Соответствующее предложение политик озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, из-за людей с избыточным весом государство тратит больше денег на "лечение и диету", в то время как остальные из-за этого "недополучают".

В качестве решения либерал-демократ предлагает ограничить максимально допустимый вес 80 килограммами, а для чиновников – 100 кг.

По оценке Жириновского, также необходимо вести профилактику ожирения, давая россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.

Ранее лидер ЛДПР предложил открыть в крупных российских городах публичные дома для молодежи. По словам парламентария, такая мера позволит в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, которые выходят на незаконные акции.

Политик выразил мнение, что российская молодежь – это неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию. При этом Жириновский признает, что публичные дома – не лучший выход с точки зрения этики и морали, но нужно находить варианты.