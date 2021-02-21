Соучредителя "Алтаймясопрома" будут судить за мошенничество

Соучредитель ООО "Алтаймясопром" предстанет перед судом по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что соучредитель компании в 2014-2018 годах был фактическим руководителем предприятия, "имеющего признаки банкротства" и воспользовался своим положением, чтобы похитить имущество производственного комплекса.

"С территории юридического лица по фальсифицированным документам вывезено специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные на общую сумму более 166 млн рублей", – уточнили в ведомстве.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. После ознакомления стороны защиты материалы дела передадут в Тальменский районный суд.

Напомним, в прошлом году совладельца и бывшего гендиректора ООО "Алтаймясопром" Бориса Панова признали банкротом.

Панов выступал поручителем перед Внешэкономбанком по кредиту "Алтаймясопрома". Позднее в отношении предприятия, не способного рассчитываться с кредиторами, открыли конкурсное производство.

Как с поручителя, ВЭБ запросил с Панова 5,65 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей – основной долг, остальное – пени.