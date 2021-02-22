Сильный снег и метели. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

В понедельник, 22 февраля, в Алтайском крае прогнозируется холодная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Ожидаются метели, а в предгорьях – сильный снег. Ветер сохранится умеренным, его скорость не превысит 14 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -8°C до -13°C (местами – до -20°C, по югу – от -2°C). На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -11°C до -13°C. Временами снег. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 9 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал сроки наступления весны в России в 2021 году. По его словам, это произойдет по стандартному графику.