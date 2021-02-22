Баскетболисты "Барнаула" победили и продолжили борьбу за первое место

Баскетболисты клуба "Барнаул" продолжают борьбу за первое место в чемпионате Суперлиги-2. В воскресенье, 21 февраля, в очередном туре команда Евгения Горева на своей площадке выиграла у ставропольского "Динамо" со счетом 101:77 (22:22, 28:18, 28:14, 23:23).

Самым результативным в составе "Барнаула" стал недавний новичок команды Даниил Синегубов. В его активе 20 набранных очков.

Конкурент алтайского клуба в борьбе за первое место "Тамбов" дома оказался сильнее тобольского "Нефтехимика" и выиграл со счетом 83:64.

Таким образом, перед последним туром регулярного чемпионата "Тамбов" и "Барнаул" лидируют в турнирной таблице с идентичными показателями. После 19-ти игр у обеих команд по 15 побед и по 4 поражения.

Заключительный матч первого этапа "Барнаул" проведет дома 28 февраля против клуба "Барс-РГЭУ" из Ростова-на-Дону. "Тамбов" в этот же день на своей площадке примет аутсайдера турнира – липецкий "МицуБАСКЕТ".