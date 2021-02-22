Академию футбола московского "Динамо" планируют открыть в Барнауле

Представители ФК "Динамо-Барнаул" посетили московскую академию футбола "Динамо" имени Льва Яшина и обсудили открытие ее филиала в столице Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В ходе визита президент барнаульских динамовцев Алексей Минин, вице-президент Александр Суховерхов и директор спортшколы Виктор Штерц провели переговоры с руководством московского футбольного клуба и его спортшколы.

"В ходе общения стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества, преобразование спортивной школы барнаульского "Динамо" в филиал "Футбольной академии "Динамо" им. Л.И. Яшина", в частности вопросы бюджета, инфраструктуры, персонала, юридические и технические детали", – уточнили в алтайской команде.

Если предварительные договоренности будут реализованы, то Барнаул станет вторым городом России, где функционирует филиал академии московского "Динамо". Первым стала Махачкала.