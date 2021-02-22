Житель Алтайского края украл деньги с утерянной банковской карты

Жительница Бийска обратилась в полицию с заявлением о краже. Во время прогулки девушка потеряла банковскую карту и вскоре на ее телефон начали приходить SMS-сообщения об оплате в разных магазинах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в общей сложности горожанка лишилась порядка 6 тысяч рублей. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 63-летнего подозреваемого.

Мужчина признался в содеянном и теперь находится под подпиской о невыезде. Кроме того, в отношении бийчанина правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".