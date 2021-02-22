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Индийские ученые рассказали о пользе очков во время пандемии COVID-19

, ИА "Амител"
Шансы подхватить COVID-19 уменьшаются, если носить аксессуар по восемь часов в день
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Исследователи из Индии пришли к выводу, что люди, которые носят очки, более защищены от коронавируса, в отличие от тех, кто таким аксессуаром пренебрегает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал The Sunday Telegraph.

Отмечается, что ученые опросили 304 пациента с ковидом, 19% из которых большую часть времени ходят в очках. Таким образом выяснилось, что если носить очки по восемь часов день, то шансы подхватить COVID-19 уменьшаются.

Специалисты объяснили это тем, что люди в очках реже прикасаются руками к лицу.

Ранее британские врачи описали уникальный клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что делать выводы о том, что полная потеря зрения однозначно связана с коронавирусом, пока рано.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.02.2021 12:51
- гость -

Я и ночью их не снимаю, а вдруг...

22.02.2021 13:43
Сёмочка

Вас самим не смешно? Индийские ученые...

22.02.2021 14:39
- гость -

"Специалисты объяснили это тем, что люди в очках реже прикасаются руками к лицу"

А если наручники носить, то защита, ваще, непробиваемая.

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