Индийские ученые рассказали о пользе очков во время пандемии COVID-19

Исследователи из Индии пришли к выводу, что люди, которые носят очки, более защищены от коронавируса, в отличие от тех, кто таким аксессуаром пренебрегает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал The Sunday Telegraph.

Отмечается, что ученые опросили 304 пациента с ковидом, 19% из которых большую часть времени ходят в очках. Таким образом выяснилось, что если носить очки по восемь часов день, то шансы подхватить COVID-19 уменьшаются.

Специалисты объяснили это тем, что люди в очках реже прикасаются руками к лицу.

Ранее британские врачи описали уникальный клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что делать выводы о том, что полная потеря зрения однозначно связана с коронавирусом, пока рано.