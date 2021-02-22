Астероид размером со стадион приближается к Земле

В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид 2020 XU6, диаметр которого составляет 213 метров. Об этом сообщает пресс-служба научно-исследовательского центра NASA JPL.

По данным специалистов, астрономический объект пролетит на расстоянии порядка четырех миллионов километров от планеты.

Кроме того, в этот день к Земле подлетят еще два астероида. 2020 BV9 диаметром 23 метра приблизится к планете на 5,6 миллиона километров, а 2021 CC5 диаметром 40 метров пройдет на расстоянии 6,9 миллиона километров.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2020 года в Китае, неподалеку от города Юйшу с населением около 400 тысяч человек, упал метеорит весом 10 тонн.