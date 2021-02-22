В Кемерове полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

В Кемерове будут судить двух полицейских, из-за халатности которых убили 23-летнюю девушку. Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово.

"По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации", – говорится в сообщении.

Из-за халатных действий полицейских оперативно остановить преступника не удалось. В результате 23-летнюю горожанку убил ее бывший 23-летний сожитель, которого вскоре задержали на месте преступления. Уголовное дело в отношении него уже рассматривается в суде.

При этом обвиняемые правоохранители со следствием не сотрудничали, а свою вину они не признали. Однако, как отмечают в ведомстве, следователи собрали "неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции". Уголовное дело направлено в суд.