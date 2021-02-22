В России предложили приравнять оскорбления ветеранов к реабилитации нацизма

Депутаты Государственной думы подготовили поправки в законопроект о защите исторической памяти, согласно которым ужесточат ответственность за оскорбление и клевету на ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба партии "Единая Россия", подобные нарушения будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", — заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и отметила, что поправки уже поддержали коллеги из других фракций.

Уточняется, что помимо Ирины Яровой соавторами поправок также выступили председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.