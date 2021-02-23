До -3 и изморозь. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 февраля

Прохладный день со значительным потеплением по югу установится в Алтайском крае во вторник, 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, при этом по югу термометры покажут от -3 до -8 градусов. Утром будет изморозь, а днем – преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток прогнозируется от -14 до -16 градусов. Как и в целом по региону, в основном осадков не ожидается, но утром возможна изморозь. Скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с.