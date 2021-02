Участники Daft Punk объявили о распаде

Французский электронный дуэт Daft Punk распался спустя 28 лет после начала карьеры. По этому поводу музыканты выпустили 8-минутный видеоролик с названием "Эпилог", содержащий отрывок из фильма 2006 года Electroma и надпись "1993—2021".

Распад Daft Punk также подтвердила менеджер Кэтрин Фрейзер в беседе с изданием Pitchfork. Однако причины ухода группы со сцены представитель не разъяснила.

Дуэт Daft Punk был образован в 1993 году Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо во Франции. За свою карьеру музыканты выпустили четыре студийных альбома — последний из них вышел в 2013 году. Наибольшую известность группе принесли синглы One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger.